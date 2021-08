Neue Markierungen: Radfahrstreifen am Steintor nun deutlich sichtbar

Halle (Saale)/MZ/Nay - In den vergangenen Tagen waren in Halle die Fahrbahnmarkierer am Werk. So wurden unter anderem auf der Volkmannstraße die weißen Linien erneuert, die die Fahrspuren vom Riebeckplatz auf die Volkmannstraße vereinen. Auch auf der Berliner Straße wurde gemalt.

Im Bereich vor der Kreuzung zur Paracelsusstraße sind nun die Radfahrstreifen mit einem deutlich sichtbaren Rot markiert. Im Frühjahr hatte es dort einen tödlichen Fahrradunfall gegeben.

Weiter ohne Markierung bleibt jedoch der Robert-Franz-Ring, zumindest vorerst. Nach Angaben der Stadtverwaltung muss die Straße für die Markierungsarbeiten gesperrt werden, was erst im Oktober geschehen soll. Zwischen der Mansfelder Straße und dem Moritzburgring teilen sich Autos und Fahrräder derzeit die Straße.