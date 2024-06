Halle (Saale)/MZ. - Landesweit laden am kommenden Wochenende, 29. und 30. Juni, Architekten und Bauherren gemeinsam zum „Tag der Architektur“ ein. Unter dem bundesweiten Motto „Einfach (um)bauen“ öffnen laut Mitteilung der Architektenkammer 27 Bauten in 19 Städten und Gemeinden Sachsen-Anhalts ihre Türen.

Die Stadt Halle und die umliegende Region punkten mit mehreren architektonischen Ausflugszielen, dazu gehören die 11-geschossigen Punkthochhäuser Voßstraße 2 und 11. Besichtigt werden können die Wohnhochhäuser am Samstag von 10 bis 14 Uhr. Objekt Nummer zwei ist die Marktkirche, eine der meist besuchten Sehenswürdigkeiten. Das Gotteshaus wurde saniert, ertüchtigt und neugestaltet. Das wertvolle Gewölbe wurde statisch gesichert und der Innenraum der Kirche in Teilen denkmalgerecht restauriert. Wer sich selbst ein Bild machen möchte: Am Samstag finden Führungen um 14 und 15 Uhr statt.

Die Schwemme – „Kreativität am Fluss“ nennt sich das Bauvorhaben des historischen Fachwerkhauses. Nach langem Leerstand, Brand und Vernachlässigung hat sich 2016 der Verein Schwemme das Objekt übernommen und saniert seitdem schrittweise und denkmalgerecht. Im Hof wird es am Sonntag von 14 bis 19 Uhr verschiedene Stationen rund um den nachhaltigen Baustoff Lehm geben. Die „Schwemme-Bar“ bietet Kostproben aus der Mitmachbrauerei an und in zwei Führungen um 15 und 17 Uhr können sich die Besucher über den Baufortschritt informieren.

Rund um Halle ist das Gutshaus Bennstedt in Salzatal ein lohnenswertes Ziel. Das denkmalgeschützte Gebäude sitzt auf einer kleinen Anhöhe des Ortes. Mit der denkmalgerechten Sanierung, dem Um- und Neubau wandelt sich das historische Gutshaus zu einem Mehrfamilienhaus mit insgesamt neun Wohnungen. Am Sonntag findet von 11 bis 14 Uhr eine Baustellenbesichtigung statt.

Café und Galerie in Wettin-Löbejün, Ortsteil Mücheln, laden am Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr zu einem „Picknick am Wegesrand“. Hier befindet sich eine der ältesten noch erhaltenen Templerkapellen Europas: die gotische Kapelle „Unser Lieben Frauen“ aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Teil des denkmalgeschützten Templerhof-Ensembles ist seit rund 250 Jahren auch eine alte Scheune, die nach langem Leerstand weitgehend verfallen war. Dieses Gebäude ist nun wieder aufgebaut und zu einem Café und Veranstaltungsraum umgestaltet worden.

Mehr Informationen sind unter http://www.ak-lsa.de/objekt-sammlung/tda2024/ zu finden.