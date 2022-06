Publikum feiert bei „Bridges to Classics“ in Halle die Musiker

Große Bühne, großes Publikum: Nach drei Jahren Zwangspause fand in der Galgenschlucht wieder das Konzert "Bridges to classics" statt.

Halle (Saale)/MZ - Sie haben sich mit einem Picknickkorb ausgestattet und recht weit vorn Plätze gefunden. Swanhild Raabe und Freunde genießen unten vor der Bühne fast drei Stunden Musik in der Galgenbergschlucht, oben spielt ihr Mann in der Staatskapelle die zweite Geige. Und weil Swanhild Raabe sich sehr freut, dass endlich wieder mehr Kultur möglich ist und nach drei Jahren wieder ein Konzert der Reihe „Bridges to Classics“ stattfindet, hat sie zum Konzert am Sonnabendabend ein Transparent mitgebracht. „Vivat Olaf“ ist darauf zu lesen - und Swanhild Raabe will das auch als Hommage an alle Musiker auf der großen Bühne verstanden wissen.