Public Viewing in Halle: So bereiten sich Kneipen auf die Fußball-WM vor

Halle (Saale)/MZ - Matthias Brenner sitzt Sonntagabend im „Unikum“ nahe des Opernhauses und schaut Fußball. Freiburg spielt gegen Union Berlin in der 1. Bundesliga, und der Chef des Neuen Theaters fiebert mit den Eisernen mit. Ab Sonntag allerdings, wenn in Katar die Weltmeisterschaft läuft, will Brenner Fußballfasten. „Ich schaue mir kein Spiel an und finde es skandalös, dass die WM in einem Land ausgetragen wird, das Menschenrechte mit Füßen tritt“, sagt er. Dennoch sei es richtig, dass Fußball-Kneipen wie das Unikum Public Viewing anbieten. „Jeder sollte selbst entscheiden, ob er guckt oder nicht.“

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.