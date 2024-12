Dunkles Kapitel DDR-Geschichte Prügel ohne Ende: Ausstellung erinnert an Martyrium Tausender Gefangener im Jugendhaus Halle

Das „Jugendhaus“ in Halle war in Wahrheit ein Gefängnis, in dem zu DDR-Zeiten Jugendliche fürchterliche Dinge erlitten. Eine beklemmende Ausstellung gibt Auskunft. Was zu sehen ist.