Prozess in Halle: War Messerangriff im Treppenhaus reine Notwehr?

Halle (Saale) - Warum hat er nicht gleich die Polizei gerufen? Die Frage kann der 21-jährige Mann auch ein halbes Jahr nach dem Vorfall nicht beantworten. Nun ist er selbst wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Am Donnerstag begann sein Prozess vor dem Landgericht Halle.

Der junge Mann soll im September vergangenen Jahres mit einem Küchenmesser auf zwei Männer eingestochen haben. Einer der beiden starb wenig später. Der Angeklagte räumte die Vorwürfe ein. Er sagte aus, er sei an diesem Tag, einem Samstag, in der Wohnung seiner Freundin in der Grenobler Straße gewesen, die gerade einkaufen war, als die beiden Männer klingelten. Es handelte sich um den Ex-Freund seiner Freundin sowie den Freund von deren Schwester. „Sie meinten, ich soll runter kommen und wir klären das.“

Erstochen im Treppenhaus: War Messerangriff Notwehr?

Er habe aber nicht gewusst, was zu klären ist und die Wohnungstür wieder schließen wollen. Daraufhin habe der Ex seinen Fuß in die Tür gestellt. Schließlich, so der Angeklagte, gelang es ihm, die Tür zu schließen. Daraufhin sei von außen dagegen geschlagen worden. Der Angeklagte fühlte sich bedroht. Er sei schließlich in die Küche gegangen und habe das Küchenmesser geholt, „um mir eine höhere Machtposition zu verschaffen“. Dann habe er die Tür erneut geöffnet.

Die beiden Männer seien noch da gewesen und hätten ihn bedrängt. Und so stach er zu. „Ich weiß nicht genau, wen ich zuerst gestochen habe.“ Ebenso wenig erinnere er sich, wann genau ihm der gelbe Griff bei einem der beiden aufgefallen ist, den er als eine Waffe gedeutet habe. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um ein Cutter-Messer.

Streit wegen angeblichem Drogenhandel in der Wohnung

Erst dann habe er die Polizei gerufen. Als er die Tür ein drittes Mal öffnete, habe nur noch einer der Männer vor der Tür gestanden. „Er hat sich die Wunde gehalten. Alles war voller Blut.“ Auf den Fotos, die der Richter zeigte, sind ein riesiger Blutfleck direkt vor der Wohnungstür und weitere Blutspuren an den Wänden und auf dem Boden in dem schmalen Treppenhaus zu sehen.

Einer der beiden Männer - der Freund der Schwester, dessen Stichwunde inzwischen verheilt sei - sagte aus, dass der andere seine Ex-Freundin zur Rede stellen wollte, weil diese Drogen in ihrer Wohnung verkaufe, obwohl sie dort mit ihrem Sohn im Vorschulalter wohne.

Angeklagtem droht Freiheitsstrafe ab fünf Jahren

„Ob er den Fuß in die Tür gestellt hat, weiß ich nicht“, sagte der 31-Jährige. Auch habe er nicht gesehen, ob er das Cutter-Messer in der Hand hielt. Er selbst habe gerade gehen wollen, als er plötzlich von hinten in den Rücken gestochen worden sei.

Am Tag des Geschehens war wohl keiner der Beteiligten nüchtern. Der Angeklagte gestand, Cannabis geraucht zu haben, während der Zeuge von mehreren Flaschen Bier sprach, die zuvor getrunken wurden. Diese Woche geht der Prozess weiter. Dem Angeklagten droht eine Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren. (mz/Denny Kleindienst)