Rolf Becker, bekanntgeworden als Drehorgel-Rolf, musste sich vor dem Amtsgericht Halle verantworten. Anlass waren seine Bemerkungen im sozialen Netzwerk Facebook. Was der Weltenbummler dazu sagt.

Mit langer Vorgeschichte: „D-Rolf“ in Halle vor Gericht

Halle (Saale) /MZ. - Eines Tages habe es ihm gereicht, sagt Rolf Becker. Zwei Jahre lang sei ein Mann immer wieder auf seinem Facebook-Auftritt in Erscheinung getreten. Ein Mann, der dem später als Drehorgel-Rolf beziehungsweise D-Rolf zu Bekanntheit gelangten Hallenser noch aus einer Zeit ganz ohne Internet in schlechter Erinnerung war: ein einstiger Major der DDR-Volkspolizei, mit dem Becker in den 80ern unfreiwillig Bekanntschaft machte.