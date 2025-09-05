weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Protokoll nach Razzia: Polizei findet Cannabis-Plantage und mehrere Kilo Cannabis und Amphetamine

Protokoll nach Razzia Polizei findet Cannabis-Plantage und mehrere Kilo Cannabis und Amphetamine

Nach der Drogenrazzia im Szene-Club "Station Endlos" in Halle hat die Polizei am Freitag eine erste Bilanz der sichergestellten Drogen vorgelegt. Die Zahlen sind beachtlich. Wo eine Cannabis-Plantage entdeckt wurde und wieso bisher nur ein Verdächtiger in Haft sitzt.

Von Frank Klemmer und Marvin Matzulla Aktualisiert: 05.09.2025, 14:28
Auf dem Gelände von "Station Endlos" lief die Großrazzia ab.
Auf dem Gelände von "Station Endlos" lief die Großrazzia ab. (Foto: Marvin Matzulla)

Halle (Saale)/MZ. Nach der umfangreichen Drogenrazzia, die am Donnerstag zu einem Großeinsatz in Halle an verschiedenen Standorten, unter anderem am Szene-Club "Station Endlos" geführt hatte, ist die Polizei zu den Ermittlungsergebnissen am Freitag weiter ins Detail gegangen.