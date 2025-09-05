Nach der Drogenrazzia im Szene-Club "Station Endlos" in Halle hat die Polizei am Freitag eine erste Bilanz der sichergestellten Drogen vorgelegt. Die Zahlen sind beachtlich. Wo eine Cannabis-Plantage entdeckt wurde und wieso bisher nur ein Verdächtiger in Haft sitzt.

Polizei findet Cannabis-Plantage und mehrere Kilo Cannabis und Amphetamine

Auf dem Gelände von "Station Endlos" lief die Großrazzia ab.

Halle (Saale)/MZ. Nach der umfangreichen Drogenrazzia, die am Donnerstag zu einem Großeinsatz in Halle an verschiedenen Standorten, unter anderem am Szene-Club "Station Endlos" geführt hatte, ist die Polizei zu den Ermittlungsergebnissen am Freitag weiter ins Detail gegangen.