Mit Video: Straßen in Halle erneut blockiert – so reagierten die Autofahrer

Halle (Saale)/MZ - Täglich grüßt das Murmeltier: Erneut ist es Aktivisten der Letzten Generation gelungen, den Verkehr in der Saalestadt lahmzulegen. Masken der Ampelpolitiker Olaf Scholz, Robert Habeck und Volker Wissing tragend, blockierten fünf Mitglieder der Protestgruppe am Freitagvormittag die Abfahrt der B100 am Dessauer Platz. In einer nicht angemeldeten Aktion hatten sich die Aktivisten kurz nach 10 Uhr auf die Fahrbahn begeben und diese stehend blockiert.