Ausflug ins Bordell? Was das Ordnungsamt Halle im Puff getrieben hat

Prostitution in Halle

Das Ordnungsamt Halle auf den Weg zur Kontrolle in den sogenannten Trucker-Puff Halle-Trotha in der Brachwitzer Straße.

Halle (Saale)/MZ - Am Donnerstagabend kam es für das Ordnungsamt in Halle-Trotha zu einem Einsatz der besonderen Art. Mehrere Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes statteten einem Bordell in der Brachwitzer Straße einen Besuch ab.