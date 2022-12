Projekt schafft Chancen für benachteiligte Jugendliche in Halle

Bildung, Reisen, Arbeitsmarkt: Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen haben es in vielen Bereichen nicht leicht. Junge Erwachsene engagieren sich in Halle daher als Mentorinnen und Mentoren. Und das scheint zu wirken.

Halle (Saale)/MZ - Es ist eine ernüchternde Wahrheit: Jugendliche aus benachteiligten Verhältnissen haben in Deutschland kaum eine Chance auf normale gesellschaftliche Teilhabe. Was für viele Menschen eigentlich selbstverständlich ist – eine gute Ausbildung, Sportvereine, Reisen – ist für diese Jugendlichen ein großer Glücksfall. Gleichzeitig ist die Armut in Deutschland in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. Darauf machte jüngst die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung aufmerksam.