Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Vanessas blonde Locken wehen im Wind. Der lilafarbene Mantel reicht ihr gerade bis zu den Hüften. In der rechten Hand hält sie einen mit gelben Blüten gemusterten Schirm, um sich vor dem niederprasselnden Regen zu schützen. Während Vanessa mutig in ihren schwarzen Ballerinas über die großen Pfützen steigt, freut sich der Regenschirm. Ginge es nach ihm, könnten sich jeden Tag dunkle Wolken am Himmel zusammenziehen. Viel zu selten darf er sich durch stürmisches Wetter kämpfen. Doch nach einer sonderbaren Begegnung ist der Regenschirm nicht mehr traurig. Welche das ist, erzählt die Autorin Christina Seidel in ihrer Kurzgeschichte zum Monat April.