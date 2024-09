Eigentlich sollten auf dem Gelände neben dem islamischen Kulturcenter in Neustadt schon die Bagger rollen, doch es scheint Probleme zu geben. Die Gemeinde gibt sich wortkarg.

Moschee-Neubau in Halle-Neustadt scheint zu stocken

Probleme mit Grundstück in Neustadt

Halle (Saale)/MZ. - Der geplante große Neubau der islamischen Gemeinde in Halle-Neustadt scheint ins Stocken geraten zu sein. Mehr als zweieinhalb Jahre nachdem die Stadtverwaltung das Grundstück neben dem bisherigen Islamischen Kulturcenter (IKC) am Meeresbrunnen an den IKC-Verein verkauft hat, hat sich dort noch immer nichts getan.