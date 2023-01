Einsatz mit Happy End Auf frischer Tat ertappt: Katze sorgt in Halle für Polizeieinsatz

Ein kurioser Einsatz ereignete sich am Samstagabend in Halle. Die Polizei rückte aus, um einen Einbrecher zu stellen, der angeblich gerade am Werk sei. Vor Ort gab es dann ein Aufatmen und eine kleine Überraschung.