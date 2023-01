Besucher und Mitarbeiter bitten um Mithilfe Wer hat Karli gesehen? - Tierpark Walbeck vermisst rot-weißen Kater

Seit Sonntag wird im Tierpark in Walbeck der rot-weiße Kater vermisst: Wer den Kater gesehen hat oder Informationen über seinen Aufenthalt hat, wendet sich an die Tierparkmitarbeiter unter: 03476/55 93 67 oder per Mail an: [email protected]