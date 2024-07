Halle-Neustadt Polizeieinsatz wegen Auseinandersetzung mit „gefährlichem Gegenstand“ an S-Bahnhof in Halle

Am S-Bahnhof Zscherbener Straße in Halle kamen am Mittwochmittag Notarzt, Polizei und Rettungsdienst wegen einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen zum Einsatz.