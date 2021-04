Polizei sucht Zeugen zu unbekannten Mann

Halle (Saale) - Nach einem Juwelier-Raub in Halle sucht die Polzei nach Zeugen. Demnach ereignete sich am Mittwoch den 12. April gegen 12 Uhr in den Geschäftsräumen eines Juweliers in der Merseburger Straße in Halle eine Raubstraftat.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen betrat dabei ein bis jetzt unbekannter männlicher Täter den Geschäfts-und Ausstellungraum des Juwelier und stahl Schmuck im vierstelligen mittleren Eurobereich. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

So wird der unbekannte Täter beschrieben

Der Geschäftsinhaber beschrieb den unbekannten Täter so: deutscher Phänotyp, circa 185 cm groß, Sprache: hallescher Dialekt, Bekleidung: blaue Jeans, helle Jacke, Basecap, schwarze OP-Maske; er führte einen schwarzen Rucksack mit, Fahrrad mit auffälligen Tiefeinstieg silberfarben.

Wer den beschriebenen unbekannten Täter im Umfeld beobachtet hat, soll sich unter (0345) 224 2000 bei der Polizei in Halle melden. (mz)