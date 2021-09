Polizei sucht Zeugen: Unbekannte treten gegen Außenspiegel und brechen diese ab

Halle (Saale) - Nachdem am Donnerstagfrü gegen 4.20 Uhr in der Meckelstraße in Halle ein Pkw beschädigt worde, sucht die Polizei nach Zeugen. Wie die Beamten mitteilte, traten vermutlich drei unbekannte Täter gegen die Außenspiegel von sechs in der Meckelstraße abgestellten Fahrzeugen und brachen dadurch mehrere Spiegel ab.

Über den entstandenen Schaden kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Auskunft gegeben werden. Das Polizeirevier Halle hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Die Polizei sucht nach Personen die die Tat beobachtet haben oder die Angaben zu den unbekannten Tätern machen können. Diese werden gebeten, sich unter (0345) 224 2000 bei der Polizei in Halle (Saale) zu melden.