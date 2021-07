Polizei sucht mit Foto nach Autoknacker aus Halle

Halle (Saale)/MZ - Die Polizei in Halle ermittelt nach einem Diebstahl im besonders schweren Fall gegen eine unbekannte männliche Person. Der Täter soll am 20.01.2021 gegen 2.20 Uhr auf einem Grundstück in der Hermann-Kussek-Straße in Halle aus einem unter einem Carport abgestellten Pkw ein Smartphone Marke Huawei und die Geldbörse mit 1000 Euro Bargeld und einer EC-Karte gestohlen haben.

Noch am selben Tag soll er an einem Geldautomaten in Bad Kösen mit der gestohlenen EC-Karte 1000 Euro abgehoben haben.

Mit dem Foto der Videoüberwachung vom Grundstück hofft die Polizei nun auf Hinweise zu dem unbekannten Täter. Diese werden telefonisch unter (0345) 224 2000 bei der Polizei in Halle entgegengenommen.