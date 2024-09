Polizei stellt Diebin in Halle und gibt Rad an Besitzerin zurück

Fahrraddiebstahl in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Augenzeugen haben am Freitagabend die Polizei alarmiert: In der Lafontainestraße hatte sich eine Frau an einem angeschlossenen Rad zu schaffen gemacht. Wie die Polizei mitteilt, versuchte die 45-Jährige vergeblich, mit dem Sattel das Schloss des Rades aufzuhebeln. Sie behauptete, dass ihr das Rad gehöre.

Polizei zeigt Fahrraddiebin in Halle an

Doch die Überprüfung der Polizei ergab, dass das Rad im Juli 2024 gestohlen wurde. Daher erhielt die Täterin eine Anzeige. Es wurde eine Anzeige gefertigt. Die Polizei stellte das Rad sicher und der rechtmäßige Besitzer erhielt es zurück.