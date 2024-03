Die Polizei hat am Mittwoch an drei Stellen in der Stadt kontrolliert. Überall gab es viele Verstöße.

Halle (Saale)/MZ. - Eigentlich müssen Radfahrer wegen der Baustelle in der Mansfelder Straße absteigen und ihr Rad durch die Arkaden des Lührmann-Centrums schieben. Doch viele halten sich nicht daran. Das hat auch eine Schwerpunktkontrolle der Polizei an dieser Stelle am Mittwochmorgen ergeben. Demnach haben sich von 50 Radfahrern 22 nicht an das Fahrverbot gehalten, auf das auch etliche Schilder hinweisen.