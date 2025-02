Bundes- und Landespolizei suchen in Halle auch in Zügen nach Kriminellen. Der Schwerpunkt liegt auf Eigentums- und Gewaltdelikten.

Halle (Saale)/MZ - Einsatzkräfte der Bundespolizei haben am Mittwoch in Halle im Hauptbahnhof und in Zügen Jagd auf Kriminelle gemacht. Der Großeinsatz diente dazu, Betrüger ausfindig zu machen und Gewalt entgegen zu wirken. Unterstützt wurden die Beamten von Kollegen der Landespolizei, die unter anderem auf dem Riebeckplatz im Einsatz waren. Ergebnisse sollen Donnerstag präsentiert werden.

Koordiniert wurden die Einsätze von den Inspektionen der Bundespolizei in Magdeburg und Leipzig. Der Hauptbahnhof Halle gilt als Sachsen-Anhalts gefährlichster Bahnhof, weil hier die meisten Straftaten verübt werden.