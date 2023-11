Ein unbekannter Täter hat in einer Tram der Linie 95 eine Frau belästigt. Die Polizei Halle sucht nun Zeugen.

In Straßenbahn: Junger Mann spielt sich vor Frau am Penis herum (Foto im Text)

Der Vorfall ereignete sich in einer Straßenbahn in Richtung Ammendorf.

Halle (Saale)/MZ - Die Polizei in Halle sucht nach einem jungen Mann, der in einer Straßenbahn der Linie 95 eine Frau sexuell belästigt haben soll.

Wer kennt diesen jungen Mann? (Foto: Polizei)

Demnach war die Frau am 30. April dieses Jahres gegen 5.30 Uhr in der Tram Richtung Ammendorf unterwegs, als der Täter sich vor ihr positionierte und an seinem Glied herumspielte. Da es dem Polizeirevier nicht gelungen ist, den Exhibitionisten zu ermitteln, wird nun mit Beschluss des Amtsgerichts Halle die Öffentlichkeit eingeschaltet.

Dazu wurden Fotos der Überwachungskamera aus der Bahn freigegeben, die den Beschuldigten zeigen sollen. Die Polizei sucht nach Personen, die Angaben zur Identität oder dem Aufenthaltsort des Mannes Täters machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0345/2242000 entgegen.