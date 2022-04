Polizei für Einsatz bei Corona-Protest in Halle kritisiert

Halle/MZ - Um 20.31 Uhr twitterte am Montagabend der Grünen-Stadtrat und Landesvorsitzende seiner Partei, Dennis Helmich: „Was gerade in Halle passiert, ist nah dran am Kontrollverlust der Sicherheitsbehörden.“ Er schrieb weiter, dass Querdenker und Rechte weitgehend unbehelligt und unbegleitet durch die Stadt gehen und nur dank einer Blockade nicht am Kiez-Döner - einem der Orte des Anschlags vom 9. Oktober 2019 - vorbei kamen.