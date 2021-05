Polizei fahndet nach unbekannten Mann nach mutmaßlichem Einbruch

Halle Saale) -

Am Dienstagmorgen gegen 05.10 Uhr ist der Polizei eine Körperverletzung im Böllberger Weg in Halle gemeldet worden. Laut den Beamten fanden die Polizisten in der Nähe der Sportanlage einen am Boden liegenden, verletzten Mann. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen fuhr der Mann den Böllberger Weg entlang und erkannte einen anderen Mann, der sich auf dem eingezäunten Gelände der Sportanlage aufhielt und den er ansprach.

Dieser reagierte sofort aggressiv und griff den Radfahrer an. Dabei fügte er diesem Verletzungen zu, welche in einem städtischen Krankenhaus behandelt werden mussten. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Ermittlungen wurde ein Einbruch in ein Gebäude der Sportanlage festgestellt. Welche Gegenstände entwendet wurden, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht angegeben werden. Der Unbekannte flüchtete auf dem Böllberger Weg in Richtung des dortigen Kindergartens. Hier traf dieser auf einen weiteren Zeugen.

Das Polizeirevier Halle hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Kriminaltechnik hat verschiedene Spuren gesichert. Weiterhin wurde ein Fährtenhund eingesetzt. Durch die Zeugen konnten folgende Angaben zu dem unbekannten Täter machen:

deutsche Aussprache

europäischer Phänotyp

männlich

Alter circa 21-26 Jahre

Bekleidung: dunkle Jeans, dunkles Basecap

führte einen auffälligen Werkzeugmaschienenkoffer mit

Die Polizei sucht nach Personen die den Täter im Bereich Böllberger Weg beobachtet haben, denen am heutigen Tag ein Werkzeugmaschienenkoffer angeboten wurde oder die Angaben zu dem unbekannten Täter machen können. Diese werden gebeten, sich unter (0345) 224 2000 bei der Polizei in Halle (Saale) zu melden. (mz)