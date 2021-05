Polizei fahndet nach EC-Karten-Betrüger

Halle (Saale) - Die Polizei in Halle fahndet nach einem Mann wegen Betruges.

Laut den Beamten soll der Betrüger am 26. August 2020, gegen 08.31 Uhr sowie am 27. August 2021, gegen 09.06 Uhr, mit einer vermutlich gestohlenen Geldkarte, an einem EC-Automaten in einer Bankfiliale im Steinweg in Halle, jeweils 305 Euro vom Konto des Opfers abgehoben haben.

Wer kennt diesen Mann? (Foto: Polizei Halle)

Mit den nun zur Veröffentlichung freigegebenen Bildern der Überwachungskamera bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung.

Die Polizei sucht nach Personen, die Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des unbekannten Täters machen können. Diese werden gebeten, sich unter (0345) 224 2000 bei der Polizei in Halle (Saale) zu melden. (mz)