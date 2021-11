Polizei fahndet nach Dieb in Halle: Unbekannter klaut Bankkarte und stiehlt 1.200 Euro

Halle (Saale) - Das Polizeirevier Halle fahndet nach einem unbekannten Mann nach einem Diebstahl. Wie die Beamten mitteilten, soll der Mann am 18. Dezember 2020 aus einem verschlossenen Pkw eine Bankkarte gestohlen haben.

Mit der gestohlenen Bankkarte habe er gegen 04.00 Uhr an einen Geldautomaten in einer Bankfiliale am Lutherbogen in Halle zweimal Geld im Wert von 800 Euro und 400 Euro, zu Lasten des Opfers, abgehoben, so die Polizei.

Wer erkennt diesen Mann? (Foto: Polizei Halle)

Mit den nun zur Veröffentlichung freigegeben Bildern der Überwachsungskamera der Bank bittet die Polizei um Mithilfe. Wer erkennt diesen Mann?

Die Polizei sucht nach Personen, die Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des unbekannten Täters machen können. Diese werden gebeten, sich unter (0345) 224 2000 bei der Polizei in Halle (Saale) zu melden.