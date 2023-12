In der Nacht zu Samstag kam es in der Altstadt zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Personen. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Polizei ermittelt zu Schlägerei in der Großen Ulrichstraße

Die Polizei ermittelt zu einer Schlägerei in der Innenstadt.

Halle (Saale)/MZ/TGO. - In der Großen Ulrichstraße ist es in der Nacht zu Samstag um drei Uhr zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen gekommen.

Als die Polizei eintraf, flüchteten mehrere Beteiligte in eine unbekannte Richtung. Vor Ort befanden sich vier leichtverletzte Person. Ein Opfer musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie viele Personen an der Auseinandersetzung tatsächlich beteiligt waren, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.