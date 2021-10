Polizei bittet um Mithilfe: Frau gewaltsam in Halle ausgeraubt

Halle/MZ - In der Albert-Einstein-Straße, hinter einem Wohnblock, ereignete sich am Samstag, gegen 21.15 Uhr, ein Raub. Einer Frau wurde von hinten, durch einen bislang noch unbekannten Täter, die mitgeführte Handtasche gewaltsam entrissen. Der Räuber flüchtete mit dieser Tasche in Richtung der Ernst-Haeckel-Straße. Beschrieben wird er wie folgt: circa 14-16 Jahre, etwa 1,60 m groß, kurze dunkle Haare, die Oberbekleidung hatte helle Ärmel, südländischer Phänotyp.

›› Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Täter machen können werden gebeten, sich im Polizeirevier Halle (Saale) unter der Telefonnummer 0345 224 2000 zu melden.