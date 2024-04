Halle (Saale)/MZ. - Volker Möws ist zwar noch gut zu Fuß, saß ganz offensichtlich aber schon häufiger im Rollstuhl. Das wurde bei seinem Besuch in den Berufsbildenden Schulen V (BbS V) in Halle deutlich, wo der Sporttherapeut, der am BG Klinikum Bergmannstrost arbeitet, den Berufsschülern zeigte, wie man sich mit einem Rollstuhl fortbewegt. Zeigen bedeutete dabei: Die Schüler saßen selbst im Rollstuhl, um es auszuprobieren.

Um eine Kurve zu fahren, gilt es zum Beispiel auf einer Seite anzuschieben und gleichzeitig auf der anderen Seite abzubremsen. Um eine Anhöhe hochzufahren, muss der Oberkörper nach vorn gerichtet werden, und es braucht kurze schnelle Stöße beim Anschieben. Helfen kann auch, Serpentinen zu fahren. Möws zeigte den Schülern auch, wie sie sich auf die Hinterräder stellen, während die Vorderräder in der Luft sind. Wobei er versuchte, ihnen die Angst vorm Umkippen zu nehmen. Der Kipppunkt sei nämlich viel weiter hinten, als man denkt.

Gar nicht so einfach, mit Rollstuhl eine Steigung hochzufahren. Foto: Denny Kleindienst

Was bei Möws so mühelos aussah, erfordert allerdings doch etwas Übung, wie die Berufsschüler merkten. Sich im Rollstuhl fortzubewegen sei auf jeden Fall eine Leistung, sagte daher Leon Stiebritz. Es komme darauf an, Arme und Schultern zu koordinieren. Er habe zu Anfang ein bisschen Angst gehabt, so der 24-Jährige, dann aber auch Spaß an der Übung.

Projekt gibt es seit 13 Jahren

Insgesamt 22 angehende Physiotherapeuten der BbS V nahmen am Montag an dem landesweiten Schulprojekt teil. Neben Projektkoordinator Volker Möws war auch der Rolli-Sportler Mathias Sinang gekommen, der mit den Schülern Rollstuhl-Basketball spielte. So trägt das Projekt denn auch den Namen „Rollstuhlsport macht Schule“.

Seit 2011 gibt es das Projekt und seit 2018 wird es vom Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband Sachsen-Anhalt zusammen mit dem BG Klinikum Bergmannstrost umgesetzt.

Auszubildende sollen dadurch auf den Umgang mit Rollstuhlfahrern in ihrem späteren Berufsleben vorbereitet werden. Und zwar praxisnah und über Selbsterfahrung.

„Diese Erfahrung ist ganz wichtig“

„Diese Erfahrung ist ganz wichtig“, sagte Jeannett Hahn, die an der BbS V unter anderem die Pflege- und Physiotherapeutenausbildung koordiniert. Schließlich müssten die Nachwuchskräfte später Tipps geben, wie sich Patienten richtig bewegen. Müssten einschätzen, ob ein Rollstuhl nötig ist oder wann Patienten bei Therapie den Rollstuhl verlassen können. Natürlich braucht es dafür mehr Wissen. Das Projekt vermittelt nur einen ersten Eindruck.

In der Turnhalle spielten die Schüler Rollstuhl-Basketball. Foto: Denny Kleindienst

Worauf es laut Hahn außerdem ankommt: „Wir wollen Hemmungen abbauen.“ Hemmungen im Umgang mit Rollstuhlfahrern. Die Auszubildenen sollen zudem erfahren, „was trotz Handicap möglich ist“. So kommt es laut Hahn darauf an, als Physiotherapeut den Patienten Zuversicht zu vermitteln.

Insgesamt drei Jahre dauert die Ausbildung zum staatlich anerkannten Physiotherapeuten an der BbS V. Künftig soll es dafür auch eine Ausbildungsvergütung geben. Unklar ist, ab wann. Hahn sagt: „Die braucht es dringend.“