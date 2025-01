Die Stadt begrüßt die Pläne für ein Möbelhaus der Kette XXXLutz am HEP in Bruckdorf. Auch der typische riesige rote Stuhl soll in Halle aufgestellt werden.

Halle (Saale)/MZ. - In Bruckdorf ist bald das große Stuhlrücken angesagt. Der Bebauungsplan für das neue Möbelhaus neben dem Halleschen Einkaufspark (HEP) soll am nächsten Dienstag im Planungsausschuss der Stadt als Satzung beschlossen werden. Ein Teil davon umfasst den markanten 25 Meter hohen roten Stuhl, der als Markenzeichen für die Möbelhauskette „XXXLutz“ steht und der schon bald am Rand der B 6 in die Höhe ragen soll.