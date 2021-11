Pläne für Neubaugebiet in Halle-Dölau bald fertig

Halle (Saale)/MZ - Die Pläne für das neue Wohngebiet am nordwestlichen Rand von Dölau werden konkreter. Die Stadtverwaltung treibt den Bebauungsplan für das mehr als drei Hektar große Areal zwischen Salzmünder Straße und Imkerweg weiter voran, er soll Ende des Monats öffentlich ausgelegt werden, damit die Bevölkerung Stellungnahmen abgeben kann.

Auf dem Gebiet, das aktuell noch Ackerfläche ist, sollen in den nächsten Jahren etwa 45 Einzel- und Doppelhäuser gebaut werden. Die Art der Bebauung soll sich dabei an den angrenzenden Wohngebieten orientieren. Die Stadtverwaltung spricht von „behutsamer Wohnbauflächenentwicklung“, die dafür sorgen soll, dass Dölau „maßvoll erweitert“ und „abgerundet“ wird. Es gebe einen hohen Bedarf an Einfamilienhäusern in Halle, den man decken wolle, damit nicht so viele Familien in den Saalekreis ziehen.

Das geplante neue Wohngebiet sei laut Stadtverwaltung zwar gut für Familien, kritisch sei jedoch, dass es in Dölau insgesamt zu wenig Spielplätze gebe.