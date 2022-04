Pkw und Straßenbahn in Halle-Neustadt kollidieren

Halle (Saale)/MZ - Zwei Menschen sind am Mittwochabend beim Zusammenstoß eines Autos mit einer Straßenbahn in Halle-Neustadt leicht verletzt worden. Die Kollision ereignete sich gegen 18 Uhr an der Einmündung der Nietlebener Straße in die Magistrale, wie ein Polizeisprecher berichtete. Der Pkw musste abgeschleppt werden, und auch die Straßenbahn war nicht ohne Weiteres fahrbereit. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.