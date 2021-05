Pkw missachtet Vorfahrt beim Abbiegen und prallt mit anderem Auto zusammen

Halle (Saale) - Am Mittwoch hat sich gegen 08.00 Uhr an der Kreuzung Willy-Brandt-Straße / Beyschlagstraße in Halle ein Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen bog ein 32-jähriger Pkw-Fahrer von der Willy-Brandt-Straße nach links in die Beyschlagstraße ab und übersah einen vorfahrtberechtigten anderen Pkw, welcher in den Gegenverkehr auszuweichen versuchte.

Die 61-jährige Fahrerin versuchte noch eine Notbremsung durchzuführen, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Die Fahrerin zog sich durch den Aufprall Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein städtisches Krankenhaus verbracht. Das Polizeirevier Halle hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Im Rahmen der Unfallaufnahmemaßnahme kam es zeitweilig zu Behinderungen des Fahrzeugverkehrs im Umfeld der Unfallstelle. (mz)