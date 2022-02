Pfusch in den USA: Planetarium in Halle braucht neue Kuppel

Eigentlich sollte die neue Sternenwarte im Gasometer noch in diesem Jahr eröffnet werden. Doch daraus wird nichts.

Der Sternensaal im Planetarium braucht eine neue Kuppel. Die in den USA produzierte Spezialanfertigung hat Mängel.

Halle (Saale)/MZ - Rückschlag für die Astronomen in Halle: Aus der geplanten Eröffnung des neuen Planetariums auf dem Holzplatz in diesem Jahr wird nichts. Grund seien Produktionsfehler der erst Ende August installierten Kuppel im Sternensaal. Wie die Stadt am Montagabend mitteilte, seien die Mängel bei einem Qualitätstest mit einem Spezialprojektor festgestellt worden. Zwischen den einzelnen Elementen seien Nahtstellen zu sehen gewesen. Die Produktionsfirma habe die Qualitätsprobleme eingeräumt und werde nun auf eigene Kosten eine neue Kuppel bauen. Dadurch verzögere sich der Eröffnungstermin auf das erste Quartal 2023.

„Wir sind zumindest froh, dass die Mängel noch in der Bauphase entdeckt wurden. Dadurch können diese noch ohne unverhältnismäßigen Aufwand behoben werden“, sagte Planetariumsleiter Dirk Schlesier. Schlimmer wäre es gewesen, wenn die Fehler erst nach Einbau der Medientechnik bemerkt worden wären. Der Innenausbau sowie die Gestaltung der Außenanlagen würden unterdessen wie geplant weiterlaufen. Gegenwärtig werde der Vorplatz gepflastert. Finanziert wird der rund 21 Millionen Euro teure Neubau aus der staatlichen Fluthilfe von Bund und Ländern.