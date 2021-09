Pferdeshow mit „Yakari“ gastiert auf der Messe in Halle

Halle (Saale)/MZ - Nachdem im vergangenen Jahr wegen Corona ein Auftritt nicht möglich war, darf sich Halle nun auf ein besonderes Live-Event freuen. Vom 17. bis 26. September gastiert Wille Entertainment erstmalig mit „Yakari und Kleiner Donner - die einzigartige Pferdeshow für die ganze Familie“ auf dem Messegelände. Die Show basiert laut einer Mitteilung des Veranstalters auf der Zeichentrick-Serie „Yakari“, die seit Jahren zu den beliebtesten deutschen TV-Formaten für Kinder gehört. Seit März 2018 werden der kleine Sioux-Indianer und seine Freunde von Wille Entertainment auf großer

Deutschland-Tour zum Leben erweckt. Besonderheit dabei ist laut Veranstalter: In der Show für die ganze Familie werden nicht nur echte Schauspieler, sondern auch echte Pferde zu erleben sein. Insgesamt wird das Ensemble aus mehr als 60 zwei- und vierbeinigen Mitwirkenden bestehen.

Wie kommt man an Tickets?

Am 17. September und 24. September gibt es jeweils um 16 und 18.30 Uhr zwei Veranstaltungen, am 18. September, 19. September und 25. September stehen jeweils drei Veranstaltungen um 11, 15 und 18 Uhr auf dem Programm. Vom 20. September bis 23. September gibt es jeweils 16 Uhr eine Vorführung, am 26. September um 11 und um 15 Uhr.

Tickets gibt es direkt auf der Homepage unter www.yakari-pferdeshow.de sowie bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen und während des Gastspiels täglich von 10 bis 13 Uhr und ab eine Stunde vor Vorstellungsbeginn an den Yakari-Kassen. Die Ticket- und Info-Hotline ist unter der Telefonnummer 0177/274 68 96 zu erreichen.