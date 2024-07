Ein Unbekannter hat am Samstagabend in einem Einkaufszentrum in der Großen Ulrichstraße in Halle den Inhalt eines Tierabwehrsprays versprüht. Zwei Personen wurden dadurch verletzt.

Halle/MZ. - Am frühen Samstagabend hat ein Unbekannter Reizgas in einem Fahrstuhl versprüht. Zwei Personen erlitten daraufhin Verletzungen. Gegen 17.30 Uhr nahm ein der Polizei bisher noch unbekannter Täter in einem Kaufhaus in der Großen Ulrichstraße ein Tierabwehrspray aus dem Regal. Statt es zu bezahlen ging der Täter damit in den Fahrstuhl im Geschäft und versprühte es.

Zwei Personen atmeten das Spray ein und erlitten dadurch Verletzungen. Laut Angaben der Polizei mussten sie daraufhin medizinisch versorgt werden. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Sie bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Identifizierung des Täters helfen könnten. Wer vor Ort war und Hinweise zum Täter hat, kann sich unter der Telefonnummer 0345/224 20 00 bei der Polizei melden.