Halle (Saale)/MZ - Am Samstagabend war Peter Maffay noch in Kai Pflaumes Fernsehshow Klein gegen Groß zu sehen, am Sonntag konnten seine Fans ihn in der Thalia-Buchhandlung in Halle dann persönlich treffen. Der Rockstar, seine in Halle geborene Frau Hendrikje Balsmeyer sowie Illustratorin Joëlle Tourlonias signierten dort ihr gemeinsames Kinderbuch „Anouk und das Geheimnis der Weihnachtszeit“. Es ist das nunmehr dritte Buch der Anouk-Reihe.