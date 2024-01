Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Abellio hat auf die Ausfälle an den Stellwerken der Bahn reagiert und fährt bis Februar an den Wochenenden auf der Strecke Halle-Nordhausen in den Nachtstunden mit Bussen statt mit Zügen - so sollen die Kunden zuverlässig ans Ziel kommen. Doch warum Fehlt das Personal in den Stellwerken der Deutschen Bahn? „Leider haben wir derzeit aufgrund hoher Krankenstände Einschränkungen bei der Besetzung von Stellwerken“, heißt es von der Pressestelle der Bahn. „Wir bedauern sehr, dass die Personalsituation bei den Stellwerken in Sachsen-Anhalt angespannt ist und wir unseren Reisenden nicht die Zuverlässigkeit und Qualität bieten können, die sie zu Recht von uns erwarten.“