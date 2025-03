Die gemeinnützige Organisation ist nun auch in Sachsen-Anhalt mit einem Shop vertreten. Was es dort gibt und wie der Laden funktioniert.

Oxfam eröffnet in Halle seinen ersten Shop in Sachsen-Anhalt

Halle Saale)/MZ - An diesem Donnerstag eröffnet die international tätige gemeinnützige Organisation Oxfam ein Geschäft in Halle, bei dem es sich zugleich um den ersten Oxfam-Shop in Sachsen-Anhalt handelt. Er befindet sich in der einstigen Bankfiliale am Hansering, direkt am Zugang zum unteren Boulevard.