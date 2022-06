Der Ordnungsausschuss hat am Donnerstag lange über das geplante Gewerbegebiet in Diemitz diskutiert - und es letztendlich abgelehnt.

Halle (Saale)/MZ - Die Stadtverwaltung will westlich der Europachaussee in Diemitz ein neues Gewerbegebiet entstehen lassen. Doch das Projekt ist unter den Stadträten umstritten. Der Ordnungs- und Planungsausschuss hat die Beschlussvorlage am Donnerstagabend nach langer Diskussion mit einem Patt abgelehnt. Auch der Änderungsantrag der Grünen erreichte keine Mehrheit.

Die Grünen wollten mit ihrem Antrag erreichen, dass der nördliche Teil des Gebiets nicht bebaut wird, sondern die Ackerfläche erhalten bleibt. „Mit der zunehmenden weltweiten Nahrungsmittelknapptheit und der Klimaerwärmung müssen wir solchen wertvollen Flächen erhalten“, sagte Grünen-Stadtrat Christian Feigl. Widerspruch gab es von der CDU. Der Fraktionsvorsitzende Andreas Scholtyssek erklärte, dass der Klimanschutz nicht die einzige wichtige Komponente und die Fläche für Gewerbe geeignet sei. „Sie wollen immer nur Geld ausgeben, aber wo es herkommt, ist Ihnen egal“, kritisierte der CDU-Politiker. Gegen den Antrag stimmten auch die Linken – allerdings aus anderen Gründen. Ihnen ging der Grünen-Antrag nicht weit genug. „Wir sollten Flachen recyceln und nicht immer wieder neue versiegeln“, sagte Stadträtin Anja-Krimmling-Schoeffler.

Schließlich lehnten die Mitglieder des Auschusses auch die Vorlage der Verwaltung und damit das Projekt insgesamt ab. Im Planungsausschuss hatte es zuletzt eine Zustimmung gegeben. Eine endültige Enscheidung wird nun in der kommenden Stadtratssitzung im Juli gefällt.