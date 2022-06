Ordensschwestern der heiligen Elisabeth verlassen Halle mit letztem Gottesdienst

Halle (Saale) - Was bleibt, ist eine Tafel im Klostergarten, die an die Schwestern der heiligen Elisabeth erinnert. Am Donnerstag haben die Ordensschwestern mit Bischof Gerhard Feige ihren letzten gemeinsamen Gottesdienst in Halle gefeiert und werden sich nun an verschiedenen Niederlassungen der Elisabeth-Schwestern in Deutschland zur Ruhe setzen. Damit ist die Kongregation in Halle Geschichte. Schon am Freitag verlässt die erste der 16 verbleibenden Ordensfrauen das Kloster, bis Ende Juni werden alle ausgezogen sein. Die älteste von ihnen ist 94 Jahre alt.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<