Omikron-Mutation in Halle nachgewiesen

Mehr als 2.700 Menschen haben sich am Freitag in Halle gegen das Coronavirus impfen lassen.

Halle/MZ - In einer Probe vom 15. Dezember wurde erstmals in einem Infektionsfall in Halle die besonders ansteckende Omikron-Mutation nachgewiesen. Das teilte die Stadt am Samstag mit. Es heißt, die betroffene Person ist von einer Reise zurückgekehrt. Der Fachbereich Gesundheit hat für alle Kontaktpersonen 14 Tage Quarantäne ausgesprochen, diese gilt unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus.

Die Impfaktion in der Arztpraxis Zeisler in der Großen Ulrichstraße, die an diesem Samstag bis 14 Uhr lief, nutzten indes zahlreiche Bürger, um sich immunsieren zu lassen. Die von dem Ärzte-Ehepaar Thomas und Haik-Silke Zeisler angepeilten mindestens 300 Impfungen wurden deutlich überschritten. Am Vortag waren in ganz Halle laut Angaben der Verwaltung insgesamt 2.747 Impfungen gegen Corona durchgeführt wurden.

Zudem meldete die Stadt am Samstag drei Todesfälle. Die Betroffenen sind demnach an Corona gestorben. Im Vergleich zur Vorwoche wurden indes weniger Neuinfektionen festgestellt, insgesamt 207 Personen haben sich mit dem Coronavirus angesteckt. Die Inzidenz in Halle sank auf 736,91 Fälle je 100.00 Einwohner. Die Krankenhausampel für die halleschen Kliniken steht auf gelb.