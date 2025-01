Till Steinforth ist als Mehrkämpfer in der Weltspitze angekommen, startete bei Olympia. Der 22-Jährige hat aber auch eine kreative Seite. Wie er sie auslebt.

Olympionike und Designer: Was Zehnkämpfer Till Steinforth mit 3D-Druckern produziert

Halle/MZ - Tatsächlich stößt auch ein rastloser Mensch wie Till Steinforth an Grenzen des Machbaren. Dabei könnte durchaus der Eindruck entstehen, der Leichtathlet des SV Halle hat einen Riss im Raum-Zeit-Kontinuum entdeckt, wodurch er seinem Tag noch ein paar Stunden mehr hinzufügen kann. Steinforth ist: Ehrgeiziger Zehnkämpfer auf Weltklasse-Niveau. Er ist: Student der Architektur an der Universität von Nebraska. Der 22-Jährige ist – in der Zeit, die zwischen Schlafen, Essen, Training, Seminaren und universitären Aufgaben bleibt – auch noch kreativer Gestalter. Er entwirft und produziert Möbel sowie andere Einrichtungsgegenstände. Unter dem Label „Steinforth Studio“ vertreibt der gebürtige Magdeburger Beistelltische, Hocker oder Blumenvasen, die er mittels 3D-Druckern hergestellt hat.