Ohne die Uni Halle wäre das Land ärmer

Halle (Saale)/MZ - Wer in Halle aufmerksam unterwegs ist, hat es längst bemerkt: Die Stadt ist stark von der Universität geprägt. Wie stark, haben die Humangeographen Jonathan Everts und Markus Bös vom Institut für Geowissenschaften in einer Studie untermauert. Danach sind Studierende und Beschäftigte ein bedeutender Wirtschaftsfaktor - für Halle, aber auch Sachsen-Anhalt insgesamt. Die Untersuchung wurde bereits im Laufe des vergangenen Jahres fertig, einige Ergebnisse hat die Uni am Donnerstag per Pressemitteilung verbreitet.