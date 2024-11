Oh Kacke: Das darf in Halle nicht ins Klo

Halle (Saale)/MZ - Tief unter der Erde, im Bauch der Pumpstation Büschdorf, tost das Wasser wie am Saalewehr in Trotha. Draußen regnet es, das sorgt für ordentlich Nachschub in der Anlage. In einer Kammer treffen Regen- und Schmutzwasser getrennt voneinander ein, nebenan sammelt sich der Abfall, der als dicke Schicht auf der trüben Brühe treibt. Seit Jahren hat Halles Stadtwirtschaft HWS ein ernstes Problem. Zu viele Einwohner verwechseln das Klo mit einer Mülltonne. Mit einer Kampagne soll Abhilfe geschaffen werden.