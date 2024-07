Nach dem Rücktritt von Bernd Wiegand steht die Oberbürgermeisterwahl in Halle bevor. Schickt die AfD keinen Bewerber ins Rennen?

Darum tritt Karamba Diaby bei der OB-Wahl in Halle nicht an

Karamba Diaby tritt bei der nächsten Bundestagswahl nicht wieder an. Große politische Ambitionen hat er danach nicht mehr.

Halle (Saale)/MZ - Vor einer Woche hatte Halles suspendierter Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) seinen Rücktritt erklärt. Der 67-Jährige will sich zum 31. August in den Ruhestand versetzen lassen – den Beschluss wird der Stadtrat am 28. August fassen. Seitdem wird über Wiegands Nachfolge spekuliert.