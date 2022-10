Nur mit Test: Krankenhäuser in Halle und im Saalekreis verschärfen Besucherregeln

Halle (Saale)/MZ - Die fünf halleschen Krankenhäuser sowie das Basedow-Klinikum im Saalekreis verschärfen angesichts der Corona-Lage ihre Bestimmungen für Besucher. So wird ab Montag pro Patient nur ein Besucher täglich zwischen 14.30 und 18 Uhr auf die Stationen gelassen. Gäste müssen zudem einen negativen Antigen-Schnelltest vorweisen und FFP-2-Masken tragen. „Grund für die Einschränkungen sind coronabedingte, erhebliche Personalausfälle sowie ein hohes Patientenaufkommen. Die Neuregelung dient dem Schutz der Patienten und der Beschäftigten“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.

Unterdessen ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Halle in den vergangenen sieben Tagen erneut gestiegen. 1.876 positive Tests wurden dem Gesundheitsamt bekannt. Die Inzidenz kletterte innerhalb einer Woche von 627,57 auf 785,92 Fälle. 153 Patienten in den Kliniken haben Corona, 15 müssen intensivmedizinisch versorgt werden. Das Virus ist in den meisten Fällen nur Begleiterscheinung. Zudem wurden dem Gesundheitsamt zwei Todesopfer gemeldet. In einem Fall war der Erreger Ursache für den Tod.