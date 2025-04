Die Gesundheitssituation in der Stadt bleibt auch im Frühling spannend. Was die aktuellen Zahlen bedeuten, welche Impfungen noch sinnvoll sind und welche Medikamente helfen.

Norovirus in Halle bleibt hartnäckig

Gesundheit in Halle: Aktuelles zur Grippe, Norovirus und Impfschutz im Frühling

Die Norovirus-Welle sorgt besonders in Gemeinschaftseinrichtungen wie Pflegeheimen und Kindergärten für Herausforderungen.

Halle (Saale)/MZ. - Eigentlich sollte die Grippesaison längst vorbei sein. Doch auch im April klagen viele Menschen in Halle noch über Erkältungssymptome. Auch das Norovirus sorgt weiterhin für Schlagzeilen, besonders in Pflegeeinrichtungen und Kindergärten. „Die Grippesaison war in diesem Jahr hartnäckiger“, sagt Dr. Sebastian Wendt, Oberarzt der Universitätsmedizin Halle. Die Zahlen liegen zwar über denen der letzten Jahre, erreichen aber nicht das Niveau der Rekordsaison 2017/18.