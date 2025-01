In der Debatte um einen Neubau des Islamischen Kulturcentrums in Halle-Neustadt dringt die Evangelische Kirche auf Toleranz – und im OB-Wahlkampf auf Mäßigung.

„Nicht tatenlos zusehen“ - Kirchenkreis Halle fordert mehr Toleranz in Moschee-Debatte

Blick auf das islamische Kulturcentrum in Halle-Neustadt.

Halle (Saale)/MZ. - In der Debatte um den Bau eines neuen Islamischen Kulturcentrums (IKC) hat der Evangelische Kirchenkreis Halle-Saalkreis zu Toleranz und Mäßigung aufgerufen. Zur verfassungsmäßig garantierten störungsfreien Religionsausübung zähle auch die Errichtung gottesdienstlicher Stätten, heißt es in einer am Montag veröffentlichen Mitteilung. „Wahlkampftaktischen Forderungen, die dieses Grundrecht auch nur partiell einzuschränken versuchen, erteilt der Evangelische Kirchenkreis Halle-Saalkreis eine klare Absage.“